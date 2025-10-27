العبدولي: دبا قلب التوقعات.. وهزم الوصل بروح الأبطال

عبّر مدير فريق دبا، جمعة العبدولي، عن سعادته الكبيرة بالفوز التاريخي الذي حققه فريقه على الوصل بركلات الترجيح 6-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، بعد مباراة مثيرة، أمس، انتهت لمصلحة «النواخذة» بأحداث درامية قادت الفريق إلى ربع النهائي، في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «ما تحقق ثمرة مجهود كبير ورائع من اللاعبين. المباراة أرادتنا أن نفوز، وهذه هي كرة القدم، يُطرد منك لاعب، ثم تنجح في التعادل، وبعدها تتلقى هدفاً في الشوط الإضافي الثاني، وتعود مجدداً لتتعادل، وحارس مرماك يلعب وهو مصاب، وتفوز في النهاية. هذا يعني أن التوفيق كان حليفنا».

وأضاف: «قبل المباراة، كانت كل التوقعات تصبّ في مصلحة الوصل بنسبة 70% مقابل 30% لدبا، نظراً لفارق الإمكانات ونجوم الفريق المنافس، لكن كرة القدم دائماً تُثبت أن الروح والعزيمة يمكن أن تصنعا الفارق».

وأكد العبدولي أن هذا الانتصار سيمنح دبا دفعة معنوية كبيرة في الفترة المقبلة، قائلاً: «الفريق يقدّم مباريات كبيرة ولا يستحق المركز الذي يحتله حالياً في جدول الدوري، والحال نفسها بالنسبة لبني ياس الذي يعيش الظروف ذاتها. والمصادفة أنهما سيتقابلان في الجولة المقبلة من دوري أدنوك، في مواجهة ستكون قوية ومثيرة بكل تأكيد». وختم: «أشكر اللاعبين على ما قدّموه من مجهود وروح قتالية عالية. هذا الفوز جاء في توقيت مهم، وسيكون دافعاً لنا لمواصلة القتال في الدوري وتحقيق النتائج التي تليق باسم دبا».