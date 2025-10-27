طرح تذاكر حفل ومباراة نهائي السوبر المصري

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية طرح تذاكر حفل ومباراة نهائي بطولة السوبر المصري، المقررة إقامتها الأحد، التاسع من نوفمبر المقبل، في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، والتي تجمع الفائزين من مباراتي نصف النهائي.

وتنظّم رابطة المحترفين الإماراتية بطولة كأس السوبر المصري، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتشهد مباراتا اليوم الأول في السادس من نوفمبر المقبل مواجهة بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 18:15 بتوقيت أبوظبي على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز الساعة 21:15 على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية، أعلنت، أخيراً، طرح تذاكر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري، المقررة إقامتها الأحد، التاسع من نوفمبر المقبل، الساعة 16:45 في استاد آل نهيان.