هدايا النصر للمنافسين مستمرة في الدوري والكأس

تواصلت المشكلات الفنية التي تحيط بفريق النصر هذا الموسم، بعدما ودّع بطولة كأس رئيس الدولة من دور الـ16 بالخسارة على أرضه أمام بني ياس بهدفين دون مقابل، أول من أمس، في مباراة أكدت أن الفريق لايزال يعاني خللاً واضحاً على المستويين الفني والذهني، وسط أداء باهت لم يقدّم خلاله اللاعبون أي ردة فعل حقيقية أمام خصم كان يعيش فترة صعبة، ولم يتذوق الفوز قبل هذه المباراة.

وبسقوطه أمام بني ياس، الذي دخل اللقاء متذيّلاً ترتيب دوري أدنوك للمحترفين دون أي فوز أو هدف في ست مباريات، منح «العميد» الفريق السماوي فوزه الأول وهدفه الأول هذا الموسم، حيث لم يحرز بني ياس أي هدف قبل هذه المباراة خلال الموسم الحالي، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقدّم فيها النصر «هداياه» لمنافسيه، إذ سبق أن منح فريق دبا، المتذيّل أيضاً، أول نقطة له في الدوري بعد التعادل 1-1، وهي النقطة الوحيدة لدبا حتى الآن في المسابقة.

وتكرّر سيناريو الموسم الماضي مجدداً، بعدما خرج النصر من البطولة من الدور نفسه وعلى الملعب ذاته (استاد آل مكتوم)، لكن هذه المرة أمام بني ياس بدلًا من الشارقة، ليزداد الضغط على الجهاز الفني واللاعبين في ظل حالة الإحباط التي يعيشها أنصار الفريق.

المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش عبّر عن دهشته من مستوى لاعبيه، قائلاً بعد المباراة: «بصراحة لا أعرف ما أقول، اللاعبون لم يُظهروا أي شيء يُذكر داخل الملعب. غاب لوكا وغاب معه النصر، لكن هذا لا يمكن أن يكون عذراً. كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية، وما حدث اليوم أمر غريب لا يمكن تفسيره». وأضاف: «أتحمل المسؤولية كاملة، وسأعمل على تحليل ما حدث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الأداء الفقير».

خالد عبيد: «العميد» يحتاج إلى صفقات أجنبية قوية

أكد المحلل الفني مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، أن «العميد» لايزال بحاجة إلى تدعيم صفوفه بعناصر أجنبية قوية، إذا كان هدفه المنافسة على المراكز المتقدمة في دوري أدنوك للمحترفين أو تحقيق البطولات.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «النصر يمتلك أسماء جيدة في بعض المراكز، مثل الظهير والوسط، لديهم القدرة على التغطية الدفاعية والربط بين الخطوط، لكن الفريق يحتاج إلى لاعب ارتكاز أجنبي قوي بدنياً في مركز المحور (6 أو 8) لضبط إيقاع اللعب في ظل سرعة التحولات في الدوري الإماراتي». وأضاف: «الفريق أيضاً بحاجة إلى مهاجم صريح يسجل باستمرار، أو جناح هداف قادر على إنهاء الفرص، خصوصاً أن النصر تلقى الموسم الماضي 45 هدفاً، وهي نسبة مرتفعة جداً لفريق يسعى للمنافسة، ما يؤكد ضرورة وجود قائد فعلي في الخط الخلفي لتنظيم الدفاع». واختتم عبيد حديثه بالقول: «المدرب يوكانوفيتش يملك القدرة على صناعة توليفة متجانسة بين اللاعبين المحليين والأجانب، وتنويع الأساليب حسب طبيعة المنافس، لكن الفريق يحتاج دعماً نوعياً إضافياً ولاعبين ذوي خصائص تدعم الفريق، إذا كان الطموح الوصول إلى المراكز المؤهلة للبطولة الآسيوية».