الجواد «فهد الأمين» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

تُوِّج الجواد «فهد الأمين» بلقب كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته الـ15 من الموسم الجاري، التي أُقيمت، أول من أمس، في مضمار نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، وذلك ضمن أجندة سباقات النسخة الـ32 من سلسلة السباقات العالمية المرموقة.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم القيادة الرشيدة في إطار الجهود الرامية لتطوير سباقات الخيول العربية ورعاية الملاك والمربين في دول العالم المختلفة، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أصالة الخيل العربي باعتباره إرثاً وطنياً عريقاً.

وتمكّن البطل «فهد الأمين» للمالك والمدرب رياض جلال أبوحسين، وتحت قيادة الفارس عبدالمقصود شعبان، من حسم لقب الشوط الخامس (الرئيس) ضمن مهرجان الكأس الغالية، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر بزمن قدره 01:58:00 دقيقة. وجاء «مناضل سعفان» في المركز الثاني، فيما حلّ «بريق الأمل» ثالثاً.

وشهد المهرجان في محطته الـ15 مشاركة 59 خيلاً من نخبة الجياد المصرية، تنافست في 7 أشواط، تحت إشراف الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر. وأسفرت النتائج عن فوز كل من:

«حماس» بلقب الشوط الأول (كأس مبادلة)، و«الموجي» - إسطبلات الأهرام بلقب الشوط الثاني (كأس مجلس أبوظبي الرياضي)، و«مارد إخناتون» بلقب الشوط الثالث (كأس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي)، و«دايما عامر» بلقب الشوط الرابع (كأس المسعود)، و«مقبول إخناتون» بلقب الشوط السادس (كأس الظفرة) و«مبروكة سعفان» بلقب الشوط السابع (كأس أبوظبي).

شهد المهرجان وتوّج الفائزين كل من ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة سعيد المهيري، وممثل سفارة دولة الإمارات في مصر طلال العزيزي، ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر فليكس يوسف.

وقال رئيس اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مطر اليبهوني الظاهري: «سعداء بتواصل نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية وامتدادها إلى محطتها الـ15 في مصر الشقيقة، ونثمّن الجهود التنظيمية المتميزة والدور البارز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على إشراك نخبة من الملاك والمربين في هذا الحدث الكبير. إن محطة مصر تمثل بالفعل مفخرة ضمن سلسلة سباقاتنا العالمية».

وأضاف: «نفتخر بالتعاون الرياضي الوثيق بين الإمارات ومصر، وبالحضور الجماهيري الكبير والأجواء التنافسية الرفيعة التي شهدها مهرجان الكأس الغالية في القاهرة، ويؤكد التفاعل الكبير لملاك الخيل المصريين المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة في المنطقة».