البطولة الدولية لمنتخبات التنس تنطلق في الفجيرة اليوم

يستضيف نادي الفجيرة للتنس منافسات النسخة الأولى من البطولة الدولية للمنتخبات الوطنية للرجال، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وذكر اتحاد الإمارات للتنس أن البطولة تشهد مشاركة ثمانية منتخبات، هي: الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، العراق، الأردن، سورية، وإيران، حيث تُقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، مع تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين يتأهل عن كل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي والنهائي.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة خمسة لاعبين، هم: عمر بهروزيان، عبدالرحمن الجناحي، حمد الجناحي، مروان المرزوقي، وأحمد بدري، تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني الصربي ملدان ميلينوفيتش.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي، أن تنظيم بطولة المنتخبات الوطنية يعد إضافة جديدة لمسيرة الاتحاد في تنظيم البطولات الدولية، مشيراً إلى أن اختيار نادي الفجيرة للتنس لاستضافتها يعكس النجاحات المميزة التي حققها النادي خلال السنوات الماضية.

وثمّن المرزوقي الجهود الكبيرة التي يبذلها النادي في دعم ثقافة ممارسة رياضة التنس ونشرها على مستوى الدولة.

بدوره، رحّب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، بالمنتخبات المشاركة في البطولة، متمنياً لها تحقيق طموحاتها خلال المنافسات، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تحرص على توفير جميع مستلزمات النجاح، لضمان إقامة البطولة بأفضل صورة ممكنة.