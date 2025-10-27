الإمارات في صدارة العرب بدورة الألعاب الآسيوية للشباب

رفعت منتخبات المواي تاي والرياضات الإلكترونية وألعاب القوى رصيد الإمارات إلى 12 ميدالية ملونة بمنافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الـ31 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ19 رياضة متنوعة.

وتُوِّج عصام خليل بالميدالية الذهبية بوزن 57 كلغ عقب فوزه على نظيره التايلاندي ينكونغ ثيتيفونغ، فيما حصدت آية الإشعري الميدالية الفضية بعد أداء مشرف خلال جميع الأدوار، حيث خسرت من نظيرتها التايلاندية تانغتشيو نيراتشا بالمباراة النهائية بمنافسات وزن 48 كلغ.

وفاز كلّ من راكان يوسف وعزيز الحمادي بالميدالية الفضية في منافسات مواي تاي فرق مختلط، فيما حصدت لاعبة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية سارة الجنيبي، الميدالية البرونزية بمنافسات كرة القدم الإلكترونية بعد فوزها على التايلاندية ثامافونغ فيينجسيلا بنتيجة (3-2).

وواصل المنتخب الوطني لألعاب القوى تألقه في الدورة، حيث أضاف ذهبية التتابع عن طريق الرباعي عائشة محمد وأروى علي وليلى أحمد وعزة ناصر برقم مميّز بزمن قدره 2:07.79 دقيقة وبفارق 1.86 جزء من الثانية عن المنتخب الهندي الذي حصل على الميدالية الفضية بزمن قدره 2:09.65 دقيقة، فيما حصد المنتخب الصيني الميدالية البرونزية بزمن قدره 2:10.14 دقيقة. وعززت الإمارات موقعها في جدول الترتيب بالمركز الأول عربياً والسابع آسيوياً بإجمالي 12 ميدالية، بواقع خمس ذهبيات وأربع فضيات وثلاث ميداليات برونزية، حيث تتصدر الصين جدول الميداليات بإجمالي 68 ميدالية، تتضمن 34 ذهبية و24 فضية و10 برونزيات، وتليها أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 28 ميدالية، وهي: 14 ذهبية، وخمس فضيات، وتسع ميداليات برونزية.

وأهدى عصام خليل إنجازه الذهبي إلى دولة الإمارات وجميع فرق العمل، وأضاف: «جميع الأدوار لم تكن سهلة، لكن الإرادة والعزيمة والتصميم على رؤية علم الإمارات مرفوعاً أكبر دافع لمواصلة السعي من أجل تلك اللحظة، ولايزال القادم أفضل في المحافل المقبلة».

كما أعربت اللاعبة آية الإشعري عن سعادتها الغامرة بتحقيق الميدالية الفضية في المشاركة الدولية الثانية لها، مشيرة إلى أن التتويج بالذهب سيظل هدفها الرئيس الذي تسعى إليه خلال المرحلة المقبلة.

تمثيل مشرف

يشارك ستة حكام من دولة الإمارات في إدارة منافسات ثلاث رياضات مختلفة، هي: المواي تاي، والدرّاجات، والملاكمة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب بمملكة البحرين.

وأكّد الحكم الدولي في رياضة الدرّاجات الهوائية سيف بن سرور الشرقي، أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية وتمثيل الإمارات في المحافل المختلفة سواء كان المشاركة للاعبين أو الحكام تُعدّ مصدر فخر واعتزاز، لاسيما أن الاختيار يتم من قِبل الاتحاد الآسيوي كأفضل حكام في قارة آسيا.