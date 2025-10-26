فلاديمير: العين قدم مباراة احترافية أمام الحمرية.. وهدفنا الآن «عجمان»

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب فريق العين، أن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الحمرية بنتيجة 7-0، اليوم الأحد، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة جاء نتيجة الأداء المنظم والتركيز العالي من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق حول اللقاء إلى تجربة مفيدة قبل مواجهة عجمان في الدوري.

وقال إيفيتش عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأداءً احترافيًا من البداية إلى النهاية، الهدف المبكر منحنا الأفضلية والراحة في اللعب والسيطرة على إيقاع المباراة من خلال التمريرات والبناء المنظم للهجمات".

وأضاف: «سجلنا عددًا كبيرًا من الأهداف وأنهينا اللقاء بشكل مميز، كما منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة".

وأوضح مدرب العين أن الفريق سيحوّل تركيزه مباشرة إلى مواجهة عجمان الخميس المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكدًا أن اللقاء لن يكون سهلًا خاصة أنه خارج ملعب العين، وقال: "المباراة القادمة ستكون صعبة، لذلك كان من المهم أن نحافظ على الجاهزية ونواصل نفس النسق الهجومي".

وختم إيفيتش تصريحه بالقول: "المباراة كانت مفيدة من جميع الجوانب، وهدفنا دائمًا هو تقديم أفضل أداء ممكن وتسجيل أكبر عدد من الأهداف".