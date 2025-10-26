العبدولي: دبا قلب التوقعات وقهر الوصل بروح الأبطال

عبّر مدير فريق دبا، جمعة العبدولي عن سعادته الكبيرة بالفوز التاريخي الذي حققه فريقه على الوصل بركلات الترجيح 6-5 (الوقت الأصلي والإضافي 2-2) في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، بعد مباراة مثيرة انتهت لصالح «النواخذة» بنتيجة درامية قادت الفريق إلى ربع النهائي، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «ما تحقق ثمرة مجهود كبير ورائع من اللاعبين. المباراة أرادتنا أن نفوز، وهذه هي كرة القدم، يُطرد منك لاعب، ثم تنجح في التعادل، وبعدها تتلقى هدفاً في الشوط الإضافي الثاني، وتعود مجدداً لتتعادل، وحارس مرماك يلعب وهو مصاب، وتفوز في النهاية. هذا يعني أن التوفيق كان حليفنا اليوم».

وأضاف: «قبل المباراة، كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الوصل بنسبة 70% مقابل 30% لدبا، نظرًا لفارق الإمكانيات ونجوم الفريق المنافس، لكن كرة القدم دائمًا تُثبت أن الروح والعزيمة يمكن أن تصنعا الفارق».

وأكد العبدولي أن هذا الانتصار سيمنح دبا دفعة معنوية كبيرة في الفترة المقبلة، قائلاً: «الفريق يقدم مباريات كبيرة ولا يستحق المركز الذي يحتله حاليًا في جدول الدوري، ونفس الحال بالنسبة لبني ياس الذي يعيش الظروف ذاتها. والمصادفة أنهما سيتقابلان في الجولة المقبلة من دوري أدنوك، في مواجهة ستكون قوية ومثيرة بكل تأكيد».

وختم: «أشكر اللاعبين على ما قدموه من مجهود وروح قتالية عالية. هذا الفوز جاء في توقيت مهم، وسيكون دافعًا لنا لمواصلة القتال في الدوري وتحقيق النتائج التي تليق باسم دبا».