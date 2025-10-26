إبراهيم عادل يقود الجزيرة إلى ربع نهائي الكأس

قاد اللاعب المصري إبراهيم عادل فريق الجزيرة إلى الفوز على عجمان بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليتأهل "فخر أبوظبي" إلى دور الثمانية.

وتألق اللاعب الدولي في الشوط الأول بعدما أسهم في الهدف الأول بمهارة كبيرة، عندما راوغ مدافعي "البرتقالي" ولعب كرة عرضية أكملها لاعب عجمان عبدالرحمن راكان بالخطأ في مرماه (31).

ورغم عودة عجمان في النتيجة بإحراز فيكتور هنريكي هدف التعادل (37)، عاد إبراهيم عادل للتألق بإضافته الهدف الثاني من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء (43).

في المقابل تقمص الحارس علي خصيف دور "البطولة" بتألقه في التصدي للكرات بطريقة جديدة مستخدماً "صدره" في كرتين نالتا إعجاب الجمهور، كما تألق خصيف في الشوط الثاني، خصوصاً مع التفوق الكبير لفريق عجمان في السيطرة على وسط الملعب، وتراجع أداء لاعبي الجزيرة، حيث تصدى حارس المرمى الدولي لأكثر من فرصة محققة من لاعبي عجمان، أبرزها تسديدة البوسني هوتيتش من ركلة حرة مباشرة (81)، وكرة من المغربي وليد أزارو (83)، وأبعد أكثر من كرة عرضية خطرة في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة وتأهله إلى دور الثمانية.