12 ميدالية تضع الإمارات في صدارة العرب بدورة الألعاب الآسيوية

رفعت منتخبات المواي تاي والرياضات الإلكترونية وألعاب القوى رصيد الإمارات إلى 12 ميدالية ملونة بمنافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة وتشارك فيها الإمارات بــ19 رياضة متنوعة.

وتوج عصام خليل بالميدالية الذهبية بوزن 57 كغ عقب فوزه على نظيره التايلاندي ينكونغ ثيتيفونغ، فيما حصدت آية الإشعري على الميدالية الفضية بعد أداء مشرف خلال جميع الأدوار حيث خسرت من نظيرتها التايلاندية تانغتشيو نيراتشا بالمباراة النهائية بمنافسات وزن 48 كغ.

وفاز كل من راكان يوسف وعزيز الحمادي بالميدالية الفضية بمنافسات مواي تاي فرق مختلط، فيما حصدت سارة الجنيبي لاعبة منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية الميدالية البرونزية بمنافسات كرة القدم الإلكترونية بعد فوزها على التايلاندية ثامافونغ فيينجسيلا بنتيجة (3-2).

وواصل المنتخب الوطني لألعاب القوى تألقه في الدورة حيث أضاف ذهبية التتابع عن طريق الرباعي عائشة محمد وأروى علي وليلى أحمد وعزة ناصر برقم مميز بزمن وقدره 2:07.79 دقيقة وبفارق 1.86 جزء من الثانية عن المنتخب الهندي الذي حصل على الميدالية الفضية بزمن وقدره 2:09.65 دقيقة، فيما حصد المنتخب الصيني على الميدالية البرونزية بزمن وقدره 2:10.14 دقيقة.

وعززت الإمارات موقعها في جدول الترتيب بالمركز الأول عربياً والسابع آسيوياً بإجمالي 12 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 ميداليات برونزية، حيث تتصدر الصين جدول الميداليات بإجمالي 68 ميدالية منها 34 ذهبية و24 فضية و10 برونزيات، وتليها أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 28 ميدالية منها 14 ذهبية، و5 فضيات، و9 ميداليات برونزية.