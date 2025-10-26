دبا يقصي الوصل من الكأس بـ«ركلات مجنونة».. وتألق الحارس الهوتي

تأهّل فريق دبا إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على الوصل بركلات الترجيح (6-5)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب دبا، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

وفي ركلات الترجيح، تألّق حارس دبا عيسى الهوتي بتصديه لتسديدة لاعب الوصل طحنون الزعابي، في حين ذهبت تسديدتا سلدانا وإدريلسون سيلفا خارج المرمى.

وعلى الجانب المقابل، تصدّى حارس الوصل محمد علي الوالي لتسديدتي لاعبي دبا فهد باروت وإيفانس مبوفو.

وفي تفاصيل اللقاء، سجّل هدفي الوصل كلٌّ من البرتغالي سيرجيو بيريرا في الدقيقة (39)، والكولومبي برايان بالاسيوس في الدقيقة (112)، بينما أحرز هدفي دبا كلٌّ من العراقي مهند علي من ركلة جزاء في الدقيقة (44)، وحبيب عبد الله في الدقيقة (116).

وشهدت المباراة طرد لاعب دبا عبد الله المخيني في الدقيقة (49)، ولاعب الوصل سيرجيو بيريرا في الدقيقة (79).