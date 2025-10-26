حتا يهزم «الصقور».. وتعادل الجزيرة الحمراء و«غلف يونايتد»

حقق فريق حتا فوزا ثمينا على ضيفه فريق الإمارات (الصقور) بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى واقيمت المباراة في ستاد حمدان بن راشد آل مكتوم في نادي حتا.

سجل هدفي حتا البرازيلي رافائيل سيلفا في الدقيقة (9) والمغربي أنيس كريمي (59)، بينما سجل لفريق الإمارات البرازيلي فابيو تيكسيرا (59).

وبموجب هذه المباراة اصبح رصيد حتا 7 نقاط في المركز السادس بينما تجمد رصيد الصقور عند 12 نقطة في المركز الأول.

وفي مباراة ثانية تعادل الجزيرة الحمراء مع غلف يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت في ستاد سعود بن صقر القاسمي وسجل لأصحاب الأرض البرازيلي والاس جوميس (72)، بينما سجل لفريق غلف يونايتد الفرنسي جوليان جانفيه (40).

وبذلك أصبح رصيد غلف يونايتد 7 نقاط في المركز الرابع والجزيرة الحمراء نقطتين في المركز 11.