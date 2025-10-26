العين يحتفل أمام مرمى الحمرية 7 مرات.. ويتأهل في الكأس دون عناء

صعد فريق العين إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوز كاسح على الحمرية بسبعة أهداف دون مقابل، اليوم الأحد، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، في لقاء غابت عنه الندية تمامًا وشهد تفوقًا مطلقًا لـ"الزعيم".

جاءت الأهداف تباعًا منذ الدقيقة السادسة عبر سفيان رحيمي، ثم أضاف رافاييل فيلا الهدف الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يحرز ماتياس بلاسيوس الهدف الثالث في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل العين سيطرته المطلقة، فسجّل أمادو نيانغ الهدف الرابع في الدقيقة 68، قبل أن يضيف كودجو لابا هدفين متتاليين في الدقيقتين 73 و80، ليختتم العين مهرجان الأهداف بالهدف السابع.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من البدلاء في صفوف العين الذين لم يجدوا أي صعوبة في فرض إيقاعهم، في حين فشل الحمرية بقيادة الحارس المخضرم ماجد ناصر والجناح إسماعيل الحمادي في مجاراة نسق اللقاء أو تهديد مرمى العين بأي فرصة تُذكر.

يُعد هذا الفوز هو الأكبر في دور الـ16 هذا الموسم، في وقت شهدت فيه بقية المباريات صعوبة كبيرة ومفاجآت بارزة، أبرزها خروج الشارقة والنصر، وصعود شباب الأهلي والوحدة بشق الأنفس أمام البطائح والظفرة على التوالي.

وأنهى الحكم اللقاء دون احتساب أي دقيقة وقت بدل ضائع بعد الهدف السابع مباشرة، ليعلن عن تأهل مستحق وسهل للعين إلى الدور ربع النهائي.