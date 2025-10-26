مدرب النصر يوكانوفيتش: ما حدث أمام بني ياس أمر غريب ولا يصدق

أبدى الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب فريق النصر، استياءه الشديد من الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام بني ياس بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، مؤكدا أن ما حدث في المباراة كان «أمرًا غريبًا لا يجد له تفسيرًا».

وقال يوكانوفيتش بعد المباراة: «بصراحة لا أعرف ما أقول. اللاعبون لم يُظهروا أي شيء يُذكر داخل الملعب، ولم يقدموا أي شكل هجومي يُظهر أن لدينا فريقًا يريد الفوز. غاب لوكا، وغاب معه النصر«.

وأضاف: «صحيح أن لوكا لاعب مهم، لكنه ليس الفريق بأكمله. كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية، وما حدث اليوم لا يمكن تصديقه. لم أجد أي تفسير لما شاهدته من أداء باهت في كل الخطوط».

وتابع المدرب الصربي قائلًا: «أنا لا أبحث عن أعذار، ولا يمكنني أن أعلّق الخسارة على غياب لاعب واحد هذه ليست لعبة تنس أو ملاكمة، بل لدينا فريق كامل كان يجب أن يظهر بمستوى يليق باسم نادي النصر«.

وختم يوكانوفيتش تصريحاته قائلاً: «أتحمّل المسؤولية كاملة، وسأعمل على تحليل ما حدث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الظهور الفقير، من الصعب تقبّل الخروج من البطولة بهذا الشكل، لكن علينا أن نواجه الواقع ونبدأ العمل لتصحيح الأخطاء سريعًا».

وجاءت تصريحات يوكانوفيتش عقب خروج مؤلم لـ«العميد» من الكأس، ليودع البطولة من الدور نفسه للعام الثاني على التوالي، بعد أداء متواضع أثار تساؤلات جماهير النصر حول مستقبل الفريق في الموسم الحالي.