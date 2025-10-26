«الشراع الحديث» يعتمد 7 متسابقين في «آسيوية الأوبتمست»

اعتمد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مشاركة المنتخب الوطني لفئة الأوبتمست في البطولة الآسيوية بسلطنة عمان. وغادرت البعثة المؤلفة من سبعة متسابقين، أمس، إلى مسقط لخوض المنافسات المقررة من 25 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.

وتضم القائمة: خليفة الرميثي، وزايد الحوسني، وحمد المهيري، وذياب المهيري، ولوكا هيرفي، وكارولينا باجاك، وتانيا باجاك، إضافة إلى المدرب ألبير أحمد، والمدير الفني زهير اللباط.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي، إن المشاركة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تمكين المواهب الوطنية من الاحتكاك والمنافسة في البطولات القارية، معرباً عن ثقته بعناصر المنتخب لإظهار أفضل ما لديهم سعياً لبلوغ منصة التتويج.