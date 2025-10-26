الإمارات ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات في «آسياد البحرين»

ارتفع رصيد الإمارات إلى سبع ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين في المركز السابع بجدول الترتيب العام ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الـ31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ19 رياضة متنوعة.

وواصل منتخب الإمارات للفنون القتالية المختلطة تألقه على الساحة القارية، بعد أن نجح في حصد ميداليتين في منافسات الفنون القتالية المختلطة التقليدية، حيث حصد سالم الحمود، لاعب المنتخب الوطني للألعاب القتالية MMA الميدالية الذهبية بوزن 75 كغ، بعد تغلبه على نظيره الأفغاني أحمد فاياز في المباراة النهائية، فيما توجت اللاعبة غلا الحمادي بالميدالية البرونزية بوزن 50 كغ بنات، بعد فوزها على كوبانيشبيكوفنا مريام من قيرغيزستان، فيما ظفرت العداءة الإماراتية أروى علي بالميدالية الفضية لسباق 200 متر.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات، ويعكس جودة برامج الإعداد والاستثمار في المواهب الشابة القادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

وقال مدير الإدارة الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مبارك المنهالي: «هذا الإنجاز يأتي ثمرة لمسار إعداد متكامل بدعم مباشر من القيادة الرشيدة التي وفرت البيئة المثالية لتطوير هذه الرياضة. ما يميز مشاركتنا في هذه البطولة أن الأداء جاء منسجماً مع خططنا الطموحة لبناء جيل قادر على المنافسة القارية والدولية. لدينا رؤية واضحة وبرامج مدروسة، واللاعبون يترجمون هذه الرؤية على أرض الواقع بثقة عالية وروح قتالية مميزة».

بدوره، قال سالم الحمود، الفائز بالميدالية الذهبية لوزن 75 كغم في منافسات الفنون: «تمثل هذه اللحظة نقطة تحول في مسيرتي. خضت نزالات قوية منذ اليوم الأول، وكنت مستعداً ذهنياً وبدنياً لكل جولة. النهائي كان اختباراً حقيقياً أمام خصم صعب، لكن ثقتي بنفسي وفي خطة المدرب منحتني الأفضلية. هذه الذهبية ثمرة عمل شاق، وتضحيات كبيرة طوال فترة الإعداد. أتطلع إلى ترجمة هذا الإنجاز في مشاركات قادمة، وتحقيق المزيد من النجاحات باسم الإمارات».

من جانبها، قالت غلا الحمادي، الحاصلة على الميدالية البرونزية لوزن 50 كغم: «دخلت البطولة بعقلية الفوز وليس الاكتفاء بالمشاركة. الحصول على البرونزية في هذا المستوى القاري يمنحني دافعاً أكبر للاستمرار في التطور، وسأعود إلى التدريبات بعزيمة أقوى من أي وقت مضى، لأن طموحي هو الذهب في المرات القادمة».

وكان المنتخب الوطني لألعاب القوى قد حصد 4 ميداليات ملونة، من خلال أروى علي عداءة منتخبنا الوطني صاحبة الميدالية الذهبية بسباق 100 متر، كما فازت عائشة محمد بالميدالية الذهبية بسباق 400 متر للشابات، وحقق سعيد عمر الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب، وحصل محمد عادل العلي على الميدالية البرونزية بمسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متراً.

صقل المواهب الواعدة

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة، اعتزازه بمشاركة منتخب الإمارات للدراجات في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين، باعتبارها محطة مهمة في مسيرة تطوير جيل المستقبل من نجوم اللعبة في الدولة.

وأضاف: «هذه المشاركة تمثل امتداداً للجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للدراجات في إعداد وصقل المواهب الواعدة، وتوفير كل مقومات النجاح للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات السنية، بما يعزز مكانة الإمارات على الساحة القارية والدولية، ونثق بقدرات أبنائنا اللاعبين الذين أثبتوا تميزهم في البطولات العربية والآسيوية الأخيرة، ونتطلع لأن تكون هذه المشاركة تجربة ثرية لهم تضاف إلى رصيدهم من الخبرة والتطور، وتمنحهم حافزاً لمواصلة العمل والاجتهاد لرفع علم الدولة في المحافل المقبلة».