عبيد النعيمي وبول ماردينا بطلا «المحارب العربي»

فاز البطل الإماراتي عبيد النعيمي، بلقب بطولة المحارب العربي لفئة المواطنين، بينما فاز التشيكي بول ماردينا بلقب منافسات المحترفين في النسخة الأولى من الحدث الذي نظمه مركز الفجيرة للمغامرات، بالتعاون مع وزارة الرياضة أمس، بمشاركة 885 متسابقاً من كلا الجنسين، وفي فئة المحترفات فازت الروسية إليسا بيتروفا بالمركز الأول، بينما في فئة النساء «هواة» جاءت مواطنتها جوزيفين في المركز الأول، وضمن فئة الفرق جاء فريق «إيفا» في المركز الأول.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالجهود التي قام بها مركز الفجيرة للمغامرات بإخراج النسخة الأولى من الحدث في أبهى صورة، مثمناً المشاركة الواسعة، خصوصاً من الأطفال وطلاب المدارس. بدوره وصف مدير مركز الفجيرة للمغامرات عمرو زين الدين بطولة المحارب العربي بأنها «نقطة مهمة في تاريخ البطولات التي تستضيفها الفجيرة»، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أن البطولة شهدت تحديات مختلفة، بمشاركة 27 لاعباً من أميز اللاعبين على مستوى العالم، الذين تم دمجهم مع أبطال الإمارات.