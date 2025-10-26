حتا يستضيف الإمارات في قمة كروية بدوري «الأولى»

يستضيف حتا فريق الإمارات في المباراة التي تقام عند الساعة 16:50 من مساء اليوم، في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في نادي حتا، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، في قمة كروية مصيرية للناديين، لكونها تجمع فريقين يتنافسان بقوة على نيل بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين. وأيضاً بسبب جدول المباريات المقبلة بالنسبة لفريق الإمارات «الصقور»، ونزيف النقاط الذي لازم فريق حتا في آخر مباراتين.

ويحتل فريق الإمارات مركز الصدارة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، بينما حتا في المركز الثامن برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.

ويتطلع فريق حتا إلى نيل نقاط المباراة والحد من نزيف النقاط بعد تعادله مع الفجيرة (2-2) وخسارته أمام دبا الحصن بهدف نظيف في آخر جولتين للبقاء في المنافسة، بينما يخوض «الصقور» المباراة وعينه على نيل أهم نقاط له منذ انطلاق الموسم، خصوصاً أن الفريق سيخوض عقب هذه المباراة مباراتين قويتين أمام كل من دبا الحصن ويونايتد، وهما الفريقان المنافسان بقوة على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

كما يلعب الجزيرة الحمراء، مساء اليوم، على ملعبه مع «غلف يونايتد».

وتستكمل المباريات غداً بمواجهات قوية، أبرزها مواجهة الذيد بملعبه مع العروبة، و«سيتي» مع العربي في ملعب الأخير، فيما يستضيف فريق مجد ضيفه مصفوت في استاد طحنون بن محمد بنادي العين.