العبدولي: الموسم مازال طويلاً.. ودبا بحاجة إلى «نَفَس طويل»

أكد مدير فريق دبا جمعة العبدولي، أن مشوار الدوري مازال في بدايته، وأن الطريق نحو الوصول إلى النتائج الجيدة يتطلب الكثير من العمل والصبر، مشيراً إلى أن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، لكنه يقدم أداءً جيداً في العديد من المباريات، رغم خسارته خمس مواجهات وتعادله مرة واحدة خلال الجولات الست التي لعبت في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم: «الموسم لايزال طويلاً والطريق يحتاج إلى نفَس طويل، الدوري هذا الموسم مختلف تماماً، وجميع الفرق استعدت بشكل قوي، والمنافسة باتت صعبة في كل مباراة، نحن ندرك أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب، من حيث النتائج، لكن على مستوى الأداء قدم اللاعبون مستويات جيدة في المباريات الأولى رغم الخسائر».

وأضاف مدير فريق دبا: «نجحنا في خطف نقطة التعادل أمام النصر بالجولة الخامسة، وهي نتيجة إيجابية قياساً ببداية الموسم ومستوى المنافسين، وما يتردد من أن الفريق الصاعد من دوري «الهواة» هو أول المرشحين للهبوط ليست دقيقة، ومازال من المبكر جداً الحديث عن ذلك، الطريق لايزال طويلاً، ولدينا الثقة بأن الفريق سيظهر بشكل مختلف في الأسابيع المقبلة».

وعن ملف اللاعبين الأجانب وإمكانية إجراء تغييرات، أوضح العبدولي: «لا يوجد أي حديث في الوقت الحالي عن تغيير اللاعبين الأجانب، فمازال أمامنا شهران على فترة الانتقالات الشتوية، ولكل حادث حديث، تركيزنا الآن ينصب على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء الجماعي».

ويحتل فريق دبا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع النصر، بينما خسر خمس مباريات آخرها أمام الجزيرة في الجولة السادسة بهدف من دون رد، في حين يأتي بني ياس في المركز الأخير من دون أي نقاط. واختتم العبدولي حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الفني واللاعبين يمتلكون العزيمة للعودة وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة، مضيفاً: «نثني على قدرات لاعبينا، ونعرف أن الموسم طويل، والتطور قادم مع استمرار العمل والانضباط».