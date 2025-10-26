مورايس: لا أشعر بالقلق من تأثير ضغط المباريات في الوحدة

أبدى مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، رضاه عن أداء لاعبي «العنابي»، رغم الفوز الصعب الذي حققه الفريق على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، أول من أمس، مؤكداً أنه لا يشعر بالقلق من تأثير ضغط المباريات في لاعبي الوحدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مورايس في مؤتمر صحافي بعد انتهاء المباراة، إن: «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق لأسباب عدة، حيث إن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة، كما أن الظفرة يمتلك عناصر مميزة، ويجيد اللعب بأسلوب دفاعي منظم مع سرعة في التحول إلى الهجوم».

وأضاف: «خوض الوحدة مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أيام أثر في جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية، ورغم ذلك بدأ الفريق اللقاء بسيطرة واضحة، ونجح في صناعة فرص عديدة، تُوجت بهدف، لكنه خسر الاستحواذ تدريجياً مع مرور الوقت، ومع ذلك تعامل اللاعبون بذكاء مع مجريات اللقاء».

وأبدى المدرب البرتغالي أسفه لتلقي هدف في اللحظات الأخيرة، معتبراً أنه جاء في وقت كانت فيه المباراة شبه محسومة لمصلحة الوحدة.

وأشاد المدرب بأداء لاعبيه قائلاً إنهم قدموا مردوداً بدنياً كبيراً، رغم الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات، والأهم بالنسبة له هو قدرة الفريق على تجاوز الظروف وتحويلها إلى فوز مستحق.

وحول الجانب البدني، أكد مورايس أنه غير قلق من ضغط المباريات، لكنه يرى أن التدوير بين اللاعبين بات ضرورياً للحفاظ على التوازن الفني والبدني للفريق، واصفاً الأمر بأنه تحدٍّ أمام الجهاز الفني لإبقاء جميع اللاعبين في جاهزية عالية. وختم حديثه بالإشادة بالبدلاء الذين شاركوا خلال اللقاء، وأثبتوا جدارتهم بإحداث الفارق عند مشاركتهم في أي وقت يحتاجه الفريق.