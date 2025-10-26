الحمرية يحلم بتكرار إنجاز «يونايتد بيرلو» أمام العين

يُسدل الستار، مساء اليوم، على مواجهات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم بثلاث مباريات قوية، تتصدرها المواجهة المنتظرة بين الحمرية والعين عند الساعة 16:55 على استاد خالد بن محمد، في لقاء يُتوقع أن يكون مثيراً، خصوصاً بعد المفاجأة التاريخية التي صنعها فريق يونايتد بقيادة المدرب العالمي أندريا بيرلو بإقصاء الشارقة في المسابقة نفسها، أول من أمس.

ويدخل الحمرية المباراة بروح التحدي، رافعاً شعار «المستحيل ممكن»، مستلهماً إنجاز يونايتد في افتتاح المرحلة، ومراهناً على الحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق، بعدما حقق بداية قوية في دوري الدرجة الأولى وضعته في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، فيما تمثل مواجهة «الزعيم» فرصة ذهبية لصناعة مجد جديد في تاريخ النادي.

في المقابل، يدخل العين المواجهة تحت ضغط الحذر، مدركاً أن مباريات الكأس لا تعترف بالأسماء ولا بتاريخ البطولات، وأن أي تهاون قد يفتح باب المفاجآت، فرغم تصدّره جدول دوري أدنوك للمحترفين وتوهّجه في الفترة الأخيرة، إلا أنه يعلم أن الطريق إلى ربع النهائي يمر عبر تفاصيل صغيرة وحسابات دقيقة في مسابقة لا تخلو من المفاجآت.

دبا - الوصل

يشهد استاد دبا عند الساعة 16:55 مواجهة لا تقل أهمية، تجمع فريق دبا الطامح للخروج من كبوته أمام الوصل المنتشي بانتصاراته المحلية والآسيوية، ويبحث دبا عن «طوق النجاة» بعد سلسلة من النتائج السلبية، آملاً أن يكون التأهل على حساب «الإمبراطور» نقطة التحول في موسمه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الوصل اللقاء بثقة وبأداء متوازن يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه يدرك أن الحذر واجب في «بطولة المفاجآت» التي لا تعترف بمنطق التاريخ أو التوقعات المسبقة أو المباريات السهلة.

الجزيرة - عجمان

يستقبل الجزيرة ضيفه عجمان عند الساعة 20:00 في مواجهة متكافئة يُنتظر أن تكون مثيرة، خصوصاً في ظل تقارب مستوى الطرفين منذ بداية الموسم الحالي، عطفاً على موقعهما في جدول ترتيب بطولة الدوري.

وبينما تتساوى الحظوظ لدى الفريقين في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، يعوّل «فخر العاصمة» على خبرته وقدرته الهجومية، فيما يطمح «البرتقالي» إلى تحقيق مفاجأة لتفادي الوداع المبكر من المسابقة.