أول انتصار لبني ياس هذا الموسم.. على حساب النصر

فجّر فريق بني ياس مفاجأة مدوية بعد فوزه على النصر بهدفين دون ردّ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ليحجز مقعده المستحق في الدور ربع النهائي بعد أداء بطولي.

ورغم أن بني ياس دخل اللقاء وهو متذيل ترتيب دوري أدنوك للمحترفين دون أي انتصار أو هدف في الجولات الست الماضية، فإنه قلب كل التوقعات رأساً على عقب، وحقق فوزه الأول هذا الموسم في واحدة من أكثر مباريات الكأس إثارة. وأظهر الفريق شجاعة كبيرة وتنظيماً دفاعياً وانضباطاً تكتيكياً لافتاً، جعل النصر، الذي كان مرشحاً فوق العادة للتأهل، عاجزاً عن هزّ الشباك.

وجاءت البداية قوية من «السماوي» الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 35 عبر المهاجم يوسفو نيكتيه، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة متقنة في شباك الحارس أحمد شامبيه، قبل أن يعزّز ليونيل جوفوفو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 61، مستغلاً تمريرة رائعة من زميله عبدالله حسين وضعته في مواجهة المرمى.

وحاول النصر العودة في النتيجة عبر الهجمات المتواصلة والضغط العالي، إلا أن دفاع بني ياس وحارس مرماه فهد الظنحاني تصديا ببسالة لكل المحاولات، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

الجدير بالذكر أن النصر ودّع البطولة الموسم الماضي من الدور نفسه وعلى الملعب ذاته، بعدما خسر أمام الشارقة، لتتكرر العقدة مجدداً في دور الـ16.