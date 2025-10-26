إيلتون وأملاح يقودان خورفكان إلى ربع نهائي «الكأس»

تأهل فريق خورفكان إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه كلباء بهدفين دون ردّ، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان بدور الـ16.

وظهر فريق خورفكان الطرف الأفضل طوال مجريات اللقاء، بعد سلسلة من الهجمات الخطرة التي تصدى لها ببراعة حارس مرمى كلباء سلطان المنذري.

وكاد الفريق الضيف أن يتقدم، عندما لامست تسديدة الإيراني شهريار قدم مدافع خورفكان عبدالله الرفاعي، ومرت بجوار القائم في الدقيقة (14).

في المقابل، تألق حارس كلباء المنذري في التصدي لثلاث فرص خطرة؛ الأولى عبر تسديدة البرازيلي لورينسي (43)، والثانية من المغربي تيسودالي (45)، قبل أن يبعد كرة قوية سددها أحمد جشك من خارج المنطقة (45+2).

وافتتح خورفكان التسجيل في الدقيقة (57) عن طريق البرتغالي إيلتون فيليبي، الذي تلقّى تمريرة متقنة من زميله البرازيلي كايكوي كامبوس وانفرد بالمرمى، ليسدد الكرة داخل الشباك، ورغم إشارة الحكم إلى وجود تسلل، فإن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

وفي الوقت بدل الضائع، عزز المغربي سليم أملاح تقدّم خورفكان بتسجيل الهدف الثاني (90+3)، بعد هجمة جماعية منظمة ترجمها إلى هدف ثانٍ وفوز مستحق.