فهد الظنحاني: الفوز على النصر بداية عودة بني ياس

عبّر فهد الظنحاني، حارس مرمى بني ياس، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه الثمين على النصر بنتيجة 2-0 في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، واصفاً الانتصار بأنه»أول فرحة بعد عناء كبير«، مؤكدًا أنه جاء في توقيت مثالي يعيد الأمل للفريق.

وقال الظنحاني في تصريحات صحافية بعد المباراة:»الحمد لله على هذا الفوز المهم، وأمام فريق كبير بحجم النصر. كنا بحاجة ماسة إلى هذا الانتصار، خاصة أنه جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية، وهو أول فوز لنا هذا الموسم، وأول مرة نسجل فيها أهداف بعد 6 مباريات صعبة لم نتمكن فيها حتى من هز الشباك«.

وأضاف:»نشكر جمهور بني ياس من القلب، تحملوا معنا الكثير في الفترة الماضية، وكنا نعلم حجم الإحباط، لكن اليوم كانت بداية جديدة، ونتمنى أن تكون بوابة العودة الحقيقية للفريق«.

وتابع الظنحاني: «نعد جماهيرنا بأننا سنقاتل للعودة بقوة في دوري أدنوك، ونقدم الصورة التي اعتادوا عليها من بني ياس. تنتظرنا مواجهة في غاية الأهمية أمام دبا، نعتبرها مباراة حياة أو موت، فهي ليست مجرد ثلاث نقاط بل أكثر من ذلك، وسنكون على قدر المسؤولية».