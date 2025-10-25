زايد العامري: بني ياس استحق الفوز.. والجمع يتحمّل مسؤولية ما يحدث في النصر

أكد زايد العامري، لاعب فريق النصر، أن الخسارة التي تلقاها فريقه أمام بني ياس في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة بنتيجة 2-0 جاءت مستحقة، مشيراً إلى أن «السماوي» قدّم مباراة كبيرة واستحق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال العامري في تصريحات صحافية عقب المباراة: «بني ياس استحق الفوز، لقد لعبوا بروح عالية وتنظيم مميز، بينما لم نظهر بالمستوى المطلوب في هذه المباراة».

وأضاف: «النصر لم يقدم شيئًا يُذكر، والكل يتحمل المسؤولية، اللاعبون، والجهاز الفني، والإدارة، لا يمكن أن نُحمّل جهة واحدة ما يحدث، فالجميع مسؤول عن الوضع الحالي الذي نعيشه».

وشدد العامري على ضرورة تصحيح الأخطاء سريعًا قبل المواجهة المقبلة أمام الوحدة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، موضحًا: «لدينا مباراة كبيرة أمام الوحدة، ويجب أن نغلق صفحة الكأس ونركّز على الدوري. علينا معالجة الأخطاء والاستعداد بالشكل الصحيح للعودة إلى الانتصارات».