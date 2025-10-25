بني ياس يُقصي النصر ويُعلن عودته من بوابة الكأس

فجّر فريق بني ياس مفاجأة مدوية بعد فوزه على النصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ليحجز مقعده المستحق في الدور ربع النهائي بعد أداء بطولي.

ورغم أن بني ياس دخل اللقاء وهو متذيل ترتيب دوري أدنوك للمحترفين دون أي انتصار أو هدف في الجولات الست الماضية، فإنه قلب كل التوقعات رأسًا على عقب، وحقق فوزه الأول هذا الموسم في واحدة من أكثر مباريات الكأس إثارة. وأظهر الفريق شجاعة كبيرة وتنظيمًا دفاعيًا وانضباطًا تكتيكيًا لافتًا، جعل النصر، الذي كان مرشحًا فوق العادة للتأهل، عاجزًا عن هز الشباك.

وجاءت البداية قوية من «السماوي» الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 35 عبر المهاجم يوسفو نيكتيه بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة متقنة في شباك الحارس أحمد شمبيه، قبل أن يعزز ليونيل جوفوفو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 61 مستغلًا تمريرة رائعة من زميله عبدالله حسين وضعته في مواجهة المرمى.

وحاول النصر العودة في النتيجة عبر الهجمات المتواصلة والضغط العالي، إلا أن دفاع بني ياس و حارس مرماه فهد الظنحاني تصدى ببسالة لكل المحاولات، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

الجدير بالذكر أن النصر ودّع البطولة الموسم الماضي من الدور نفسه وعلى الملعب ذاته، بعدما خسر أمام الشارقة، لتتكرر العقدة مجددًا في دور الـ16. وبهذا الانتصار التاريخي، يؤكد بني ياس أن كرة القدم لا تعترف بالحسابات المسبقة، وأن روح الكأس قادرة على إنعاش أي فريق مهما كانت نتائجه السابقة.