سوزا: أهداف شباب الأهلي ستتحقق بفضل عقلية اللاعبين العالية

أعرب مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وكان شباب الأهلي قد شقّ طريقه إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بصعوبة بالغة، بعدما تغلّب على البطائح «المكافح» بركلات الترجيح، 4-2، عقب تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

وجاء اللقاء حافلاً بالإثارة والندية، إذ ساد الحذر على أداء الفريقين خلال أغلب فتراته، رغم الأفضلية الهجومية لشباب الأهلي الذي صنع عدداً من الفرص الخطرة دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بلا أهداف.

وكشفت الإحصاءات أن شباب الأهلي وصل إلى مرمى الحارس المتألق للبطائح، عبدالرحمن العامري، في 15 مناسبة دون أن ينجح في هز الشباك.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية بما قدمه الفريق، وإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز المستحق رغم كل الصعوبات التي واجهتنا. خلقنا العديد من الفرص خلال زمن المباراة الأصلي والإضافي، لكن الحظ لم يحالفنا في التسجيل، ومع ذلك أشعر بالفخر بجميع لاعبي شباب الأهلي حيث كانوا ابطالاً فوق العادة».

وأضاف المدرب البرتغالي: «الجميع يعلم حجم الإصابات التي يعاني منها الفريق، خصوصاً في الخط الأمامي، وهناك لاعبون تحاملوا على أنفسهم رغم الإصابات لعلمهم بحاجة الفريق إليهم، وآخرون أصيبوا أثناء اللقاء، لكنهم أظهروا روحاً قتالية عالية».

وتحدث سوزا عن الصعوبات التي واجهها فريقه قائلاً: «المنافس تميز بالقوة البدنية، وارتكب العديد من الأخطاء التي عطّلت إيقاع اللعب. أفضل ألا أتحدث كثيراً عن هذا الجانب، لكن من المهم أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على مثل هذه السلوكيات لمصلحة كرة القدم الإماراتية».

وأوضح أن فريقه يعتمد على السرعة والديناميكية في الأداء، مضيفاً: «عندما يتأخر إيقاع اللعب أو يتعرض للتوقف المتكرر، فإن ذلك يؤثر على مستوانا ويحد من قدراتنا الهجومية».

وختم سوزا تصريحاته بالقول: «أي مدرب يعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين يشعر بالفخر، لأنهم يمتلكون عقلية احترافية وروحاً قتالية عالية، وأنا واثق بأن أهداف النادي ستتحقق هذا الموسم بفضلهم».