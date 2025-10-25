الإمارات ترفع رصيدها في «الألعاب الآسيوية للشباب» إلى 7 ميداليات

ارتفع رصيد الإمارات إلى 7 ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين) ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة وتشارك فيها الإمارات بــ19 رياضة متنوعة.

وواصل منتخب الإمارات للفنون القتالية المختلطة تألقه على الساحة القارية، بعد أن نجح اليوم في حصد ميداليتين في منافسات الفنون القتالية المختلطة التقليدية، حيث حصد سالم الحمود لاعب منتخبنا الوطني للألعاب القتالية MMA الميدالية الذهبية بوزن 75 كغ بعد تغلبه على نظيره الأفغاني أحمد فاياز في المباراة النهائية، فيما توجت لاعبتنا غلا الحمادي بالميدالية البرونزية بوزن 50 كغ بنات بعد فوزها على كوبانيشبيكوفنا مريام من قيرغيزستان.

كما فازت عداءة منتخبنا الوطني أروى علي بفضية سباق 200 متر عدو ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب بالبحرين.

وكان منتخبنا الوطني لألعاب القوى قد حصد 4 ميداليات ملونة أمس من خلال أروى علي عداءة منتخبنا الوطني صاحبة الميدالية الذهبية بسباق 100 متر، كما فازت عداءتنا عائشة محمد بالميدالية الذهبية بسباق 400 متر للشابات، وحقق سعيد عمر عداء منتخبنا الوطني الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب، وحصل محمد عادل العلي على الميدالية البرونزية بمسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متراً.