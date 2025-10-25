ركلات الترجيح تُنقذ شباب الأهلي من كمين البطائح

شقّ شباب الأهلي طريقه إلى دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بصعوبة بالغة، بعدما تغلّب على البطائح «المكافح» بركلات الترجيح، 4-2، عقب تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في دور الـ16على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

وجاء اللقاء حافلاً بالإثارة والندية، إذ ساد الحذر على أداء الفريقين خلال أغلب فتراته، رغم الأفضلية الهجومية لشباب الأهلي الذي صنع عدداً من الفرص الخطرة دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية.

وفي الشوط الثاني، فرض «فرسان دبي» سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، وتوالت محاولاتهم على مرمى البطائح، إلا أن تألق الحارس البديل عبد الرحمن العامري حال دون اهتزاز شباكه، بعدما تصدى ببراعة لانفراد خطير من ماتيوس ليما، في واحدة من أبرز لقطات المباراة.

وشهدت المواجهة لحظات توتر حين توقفت لبضع دقائق بسبب احتجاجات من دكة بدلاء البطائح، أدت إلى احتكاك بين لاعبي الفريقين، اضطر على إثره الحكم نواف الزيودي إلى طرد اثنين من أفراد الطاقم الفني للبطائح وإنذار الحارس البديل إبراهيم عيسى.

وفي الشوطين الإضافيين، واصل شباب الأهلي بحثه عن هدف الحسم، بينما كاد مهاجم البطائح ألفارو أن يقلب الموازين، عندما تجاوز حارس المرمى ووضع الكرة فوق العارضة والمرمى خالٍ تماماً، لتظل الشباك عصيّة حتى صافرة النهاية، قبل ان تبتسم ركلات الترجيح لصالح شباب الأهلي.