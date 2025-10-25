شباب الأهلي يدافع عن اللقب أمام البطائح.. والنصر في اختبار بني ياس

تُستكمل مساء اليوم مواجهات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم بثلاث مباريات قوية، إذ يحلّ شباب الأهلي (حامل اللقب) والأكثر تتويجاً بالبطولة (11 مرة - رقم قياسي)، ضيفاً ثقيلاً على البطائح في الساعة 16:55 على استاد خالد بن محمد، في مواجهة يسعى فيها لتجنب مفاجآت الكأس. ويعول «فرسان دبي» على مجموعة من الأسلحة، بدءاً من الترسانة الهجومية الضاربة، وتماسك وسط الميدان، وصولاً إلى الصلابة الدفاعية، إلى جانب القراءة المميزة لمدربه البرتغالي باولو سوزا.

وكان الفريق قد أكد جاهزيته للمباراة بفوزه الكبير في دوري أبطال آسيا النخبة الثلاثاء الماضي، عندما دك شباك ضيفه ناساف الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، لا يملك البطائح سوى الإيمان بحظوظه في إحداث مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء حامل اللقب، خصوصاً أن الفريق لم يقدّم مستويات مقنعة منذ بداية الموسم وتحديداً في دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل حالياً المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد وخمس هزائم.

خورفكان - كلباء

تتجدد المواجهة بين خورفكان وضيفه كلباء عند الساعة 16:55 على استاد صقر بن محمد القاسمي، لكن هذه المرة في كأس رئيس الدولة، بعد لقائهما في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على الملعب ذاته، والتي انتهت بفوز «النمور» 4-2.

وشهدت تلك المباراة واحدة من أكثر المواجهات حدة، إذ خرجت ببطاقتين حمراوين وثلاث بطاقات صفراء لأصحاب الأرض، مقابل بطاقتين صفراوين للضيوف.

ويأمل «النسور» ردّ الدين ومصالحة جماهيره، إذ إن الفوز اليوم يعني التأهل إلى الدور ربع النهائي وتخفيف الضغوط عن الفريق، الذي استعاد توازنه أخيراً بعد فوزه على عجمان 2-1 خارج ملعبه.

في المقابل، يسعى كلباء لتكرار تفوقه وتحقيق فوزه الثاني في «الديربي» خلال شهر واحد، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق.

النصر - بني ياس

يواجه النصر ومنافسه بني ياس خطر الخروج المبكر من البطولة حين يلتقيان عند الساعة 20:00 مساءً على استاد آل مكتوم في دبي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

ويدخل «العميد» المواجهة مثقلاً بخسارته في «ديربي بر دبي» أمام الوصل، في مباراة بذل فيها الفريق جهداً كبيراً دون أن ينجح في تفادي الهزيمة، ما يجعله مطالباً بالفوز اليوم لتخفيف حدة الانتقادات.

أما بني ياس، فلا يملك بديلاً عن الفوز إذا ما أراد تصحيح مساره، إذ خاض ست مباريات في الدوري دون أن يسجل أي هدف، في أسوأ انطلاقة له منذ سنوات، محتلاً المركز الأخير دون نقاط.