الوحدة «لا يخسر» في الدوري وآسيا والكأس

واصل الوحدة سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي، بعد فوزه على الظفرة 3-1، في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ليضيف «العنابي» مسابقة الكأس إلى قائمة أمنياته في الموسم الحالي، حيث أكد الفريق طموحاته في المنافسة على جميع الألقاب.

وتأهل الوحدة إلى دور الثمانية، ليحافظ على انطلاقته الرائعة وسجله الخالي من الخسارة بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، إذ ينافس الفريق بقوة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، كما حقق انتصارين وتعادلاً في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب تأهله إلى ربع نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

وسيطر «العنابي» على وسط الملعب في الشوط الأول وتقدّم بهدف مبكر عن طريق المهاجم السوري عمر خريبين، الذي تلقى تمريرة رائعة من جادسوم دا سيلفا وأنهاها في المرمى في الدقيقة (8)، بينما تلقّى «العنابي» ضربة موجعة بإصابة كايو كانيدو وخروجه (36)، واشترك بدلاً منه إبراهيما ديارا، وألغى الحكم يحيى الملا (39) هدفاً للظفرة سجله يوهان جودمونسون بداعي التسلل.

أما الشوط الثاني، فشهد تحسناً بأداء الظفرة، ولكن من دون خطورة على مرمى الوحدة، إذ نشط اللاعب كريم البركاوي، وسدد كرة قوية بجوار القائم، قبل أن يحرز عبدالرحمن سوسي هدف التعادل للظفرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الإضافي الأول أحرز بيمينتا الهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء (103)، قبل أن يحسم رضا غندبور اللقاء بإحرازه الهدف الثالث (116) ليتأهل «العنابي» إلى ربع النهائي.