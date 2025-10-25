بيرلو يصنع المفاجأة الكبرى.. وميلوش: الشارقة يفتقد الشخصية

صنع فريق يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل بقيادة مدربه الإيطالي الأسطورة أندريا بيرلو، وأقصى نظيره الشارقة من كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد الفوز عليه، أمس، بركلات الترجيح 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، ليتأهل فريق الدرجة الأولى إلى دور الثمانية.

ودفعت الخسارة مدرب الشارقة، الصربي ميلوش، للإدلاء بتصريحات صحافية غاضبة عقب المباراة، قائلاً: «الفريق يمرّ بمرحلة صعبة، وأبرز مشكلاته حالياً هي غياب روح المجموعة داخل الملعب»، موضحاً: «لا نلعب كفريق، أتحدث كثيراً مع اللاعبين خلال التدريبات، لكن في المباريات يقومون بأشياء مختلفة تماماً.. الشارقة يفتقد الشخصية التي كان يتميز بها في السنوات الماضية».

المباراة بدأت قوية من جانب الشارقة، الذي دفع بصفقته الجديدة حارب عبدالله سهيل القادم من شباب الأهلي، والذي لم يحتج سوى 37 دقيقة ليحرز أول أهدافه مع الفريق في أول ظهور رسمي له بقميص «الملك»، لكن فرحته لم تكتمل، بعدما تمكن اللاعب الكوري مصطفى نام من تسجيل هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 53، ليعود اللقاء إلى نقطة الصفر.

ورغم سيطرة الشارقة على فترات طويلة من المباراة، فشل الفريق في حسم النتيجة خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة يونايتد، حيث سجل للفريق كل من غوستافو وحبيب الفردان ومصطفى نام ونانا ونيغرو داو، فيما أضاع الشارقة ركلة حاسمة نفذها خالد الضنحاني بعد أن سجل كل من كايو وفراس بلعربي ولوان بيريرا وشاهين عبدالرحمن بنجاح.

وبهذا الفوز التاريخي، كتب فريق يونايتد صفحة جديدة في تاريخ البطولة، بعدما أطاح بصاحب الألقاب الـ10، وأحد أبرز المرشحين للتتويج.