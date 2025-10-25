بطي خميس.. موهبة جديدة من سلالة مطر

يُعدّ لاعب المنتخب الوطني للناشئين ونادي الجزيرة تحت 17 سنة بطي خميس مطر من اللاعبين الموهوبين الذين ينتظرهم مستقبل كبير في الكرة الإماراتية، لما يتمتع به من مهارات فنية وصفها خبراء كرة القدم بأنها فذّة، خصوصاً أنه يشغل مركز الظهير الأيسر، وهو من المراكز النادرة التي يصعب إيجاد لاعبين مميزين فيها.

واللاعب بطي هو ابن أخ الأسطورة الكروية الإماراتية إسماعيل مطر، نجم نادي الوحدة، وكذلك شقيقاه عادل وياسر مطر.

وقال اللاعب بطي خميس لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي أن أواصل تطوير نفسي حتى أصل إلى الفريق الأول وأمثل نادي الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين، وأقدم أفضل مردود فني ممكن، بما يضمن لي المشاركة مع المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «أتمنى الوصول لمستوى عمي إسماعيل مطر، وهذا ليس أمراً سهلاً لما يتمتع به من إمكانات عالية وتاريخ كبير، لكني أتمنى أن أصبح أفضل منه.. عمي (سمعة) قدوتي، وأنا سعيد بالدعم الذي يقدمه لي، سواء في أهمية الانضباط والالتزام في كل شيء، أو في التدريب، واحترام المدرب، والعلاقة الإيجابية مع اللاعبين، وهو دائماً يقدم لي النصائح التي تساعدني على التطور». وأضاف بطي أن خاله خالد ثويني قاده للعب في صفوف الجزيرة بعد أن كان قريباً من اللعب في نادي الوحدة، عندما كان إسماعيل مطر لايزال يلعب في صفوف «العنابي»، كاشفاً أنه خاض عدداً كبيراً من المباريات الدولية الرسمية والودية، وسجل أهدافاً عدة، منها هدفه الأخير في مرمى منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج الأخيرة التي حلّ فيها «الأبيض الصغير» في المركز الثاني.

وختم: «أطمح للعب في أحد الدوريات الأوروبية، وسأعمل على تحقيق هذا الطموح وفقاً لتوجيهات المدربين في منتخب الناشئين والنادي، وبمتابعة من والدي وعمي (سمعة)».

من جهته، قال مساعد مدرب منتخب الإمارات للناشئين واللاعب الدولي السابق نواف مبارك: «إن الإمكانات الفنية والذهنية التي يتمتع بها اللاعب بطي خميس مطر جيدة وتؤهله لأن يصبح لاعباً مميزاً في المستقبل، بشرط أن يحافظ على نفسه، وأن يستثمر شغفه الكبير للتطور نحو الأفضل».

وأضاف: «أتوقع له مستقبلاً مبهراً في حال حافظ على نموه الكروي، فهو يحرص على مراجعة مستواه الفني بين مباراة وأخرى، وهذه ميزة تعكس حرصه على تطوير نفسه، وقدّم مستويات جيدة في مركزه ظهيراً أيسر، ووجوده مع منتخب الناشئين يمنحه فرصة مثالية لتعزيز ثقته بنفسه وتطوير مستواه التنافسي».

وختم: «ظهر بطي بشكل لافت للنظر في كأس الخليج للناشئين، ونتمنى له ولأقرانه مزيداً من التميز مستقبلاً».

بطي خميس:

• أتمنى الوصول لمستوى عمي إسماعيل مطر، وهذا ليس أمراً سهلاً.

• خالي قادني للعب في صفوف الجزيرة بعد أن كنت قريباً من اللعب للوحدة.