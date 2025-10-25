«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» تنطلق 29 نوفمبر المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، تفاصيل منافسات سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي، 2025-2026، للرجال والسيدات.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن انطلاق منافسات اليوم الأول سيكون يوم 29 نوفمبر المقبل، بلقاءات مختلفة أبرزها في فئة السيدات بين المنتخبين النيوزيلندي المتوج باللقب الأولمبي، ونظيره الفرنسي، في حين تشهد منافسات الرجال مواجهة بارزة بين منتخبي الأرجنتين بطل دوري سلسلة «إتش إس بي سي العالمية»، ومنتخب فيجي، حامل لقب بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025.

وأوضحت أن فعاليتَي الرجال والسيدات تضم ثمانية منتخبات لكل منهما، وتتنافس جميعها على المراكز الأولى.

وأشارت إلى أن انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية 30 نوفمبر المقبل، بعد اعتماد إقامة مباريات سلسلة «إتش إس بي سي»، العالمية لسباعيات الرجبي على مدار يومين.

وقال مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، ماثيو تايت: «إن دبي المحطة الأولى للسلسلة العالمية، كما أن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي هي المكان الذي تجتمع فيه الرياضات عالمية المستوى، مع فعاليات ترفيهية عدة ضمن تجربة موحدة، مع وجود جماهيري واسع».