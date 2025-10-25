«نوجويرا دبي» يظفر بلقب «كوينتيت 5» للفنون القتالية

ظفر فريق «نوجويرا دبي» بلقب بطولة «كوينتيت 5» العالمية للفنون القتالية (الغرابلينغ)، التي أقيمت، أول من أمس، وسط أجواء مميزة وحضور جماهيري كبير بصالة «كوكاكولا أرينا» في دبي، وبمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في هذه الرياضة.

وتنافس في البطولة أربعة فرق عالمية، تمثل مدارس مختلفة في الفنون القتالية، وقادها أساطير اللعبة: كازوشي ساكورابا (فريق ساكو اليابان)، رينزو غرايسي (فريق غرايسي)، بوب ساب (فريق بانغتاو تايلاند)، أنطونيو رودريغو نوجويرا (فريق نوجويرا دبي).

وتمكن فريق نوجويرا دبي من الفوز باللقب بعد مواجهة مثيرة في النهائي أمام فريق ساكو اليابان، شهدت تنافساً قوياً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم اللاعب بويا رحماني النزال الحاسم لمصلحة الفريق الإماراتي، عبر استسلام منافسه دايسوكي ناكامورا في الثواني الأخيرة.

من جهته، قال منظم البطولة الإقليمي طارق سليمان في تصريحات صحافية: «إن إقامة الحدث في دبي تمثل خطوة مهمة في مسيرة نشر رياضة الغرابلينغ في المنطقة»، معرباً عن فخره بنجاح البطولة، ومشاركة أسماء عالمية كبيرة. وأضاف: «نفخر باستضافة هذا الحدث العالمي في دبي، وبالحضور الكبير الذي عكس شغف الجماهير بهذه الرياضة. ما شاهدناه الليلة من مستوى فني وتنظيمي يؤكد قدرة الدولة على احتضان أبرز البطولات الدولية، ونطمح أن تكون هذه البداية لمسيرة طويلة لبطولات كوينتيت في الإمارات والمنطقة».