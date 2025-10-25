أول ميدالية إماراتية في تاريخ «الألعاب الآسيوية للشباب» بمطرقة محمد عادل

شهدت منافسات ألعاب القوى، أول من أمس، يوماً استثنائياً في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة في البحرين، ويشارك فيها وفد الإمارات بـ152 رياضياً يتنافسون في 19 لعبة، وذلك بعد فوز محمد عادل العلي بالميدالية الأولى بتاريخ المشاركات الإماراتية في الدورة، حملت لون البرونزية ضمن مسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متراً، وبلوغ أربعة عدّائين من المنتخب الوطني (أروى علي، عائشة محمد، ليلى أحمد، سعيد عمر) نهائيات سباقات العدو السريع، فضلاً على تأهل العدّاءة أروى علي بفضل رقمها القياسي بسباق 100 متر شابات (11.66 ثانية) إلى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاماً، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية 2026، والتي ستجمع أفضل الرياضيين الشباب على مستوى العالم.

وفي بقية المنافسات، خاض منتخب الغولف منافسات الجولة الأولى للفردي، حيث حقق كلّ من محمد ثابت 79 ضربة، وحقق عبدالله سالمين 92 ضربة، ومروان العمادي 95 ضربة، في حين حققت سارة أبوبكر 72 ضربة بمنافسات فردي البنات، وسجلت آسيا سليم النتيجة نفسها كذلك، في حين حققت أنكا ماتيو 75 ضربة، وفي منافسات فرق الشباب للغولف حقق المنتخب 171 ضربة، وحل في المركز الـ14 بمنافسات الجولة الأولى، وحقق منتخب الشابات بمسابقة الفرق 144 ضربة في المركز الثامن.

وعلى صعيد منافسات قفز الحواجز، حل المنتخب الوطني في المركز الأول بالجولة الأولى لمسابقة الفرق، متعادلاً مع أربعة منتخبات، هي الكويت والسعودية وقطر والأردن، وذلك دون ارتكاب أي مخالفات، محققاً 252.43 نقطة، على أن يستكمل مساء اليوم الجولة النهائية من مسابقة الفرق.

وشهدت مشاركة قفز الحواجز مشاركة 46 فارساً من 12 دولة، إذ مثّل منتخبنا الوطني كلّ من مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي.

بدوره، تأهل لاعب منتخب المواي تاي عصام خليل إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره الصيني بنتيجة 30-27 بوزن 57 كلغم شباب، كما يواجه بلال عبدالمجيد اللاعب العراقي حسين العبودي في منافسات دور الثمانية لمسابقة وزن 60 كلغم.

وفي الملاكمة، خسر علي مسهل منافسات الأدوار التمهيدية أمام نظيره الباكستاني حسين جياد بمنافسة وزن 54 كلغم، كما خسر معاذ محمد أمام نظيره الأوزبكي موروديللوف دييوربيك بمنافسات وزن 75 كلغم.

أما منتخب كرة اليد فخسر، أول من أمس، أمام نظيره الكويتي بنتيجة 21-37 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ليتوقف رصيده عند نقطتين من فوزه الوحيد على كازاخستان، بعدما كان قد خسر أيضاً في مباراته الافتتاحية أمام الصين.

وفي التايكواندو، خسر ثلاثي المنتخب الوطني أحمد خميس وحمدان علي سعيد، وريان عبيد في ثلاثة أوزان مختلفة ضمن منافسات دور الــ16، لتبقى مباراتان اليوم لكل من شيخة الكتبي في منافسات وزن 55 كلغم، وعمر يحيى بمنافسات وزن 73 كلغم.

