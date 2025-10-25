«بوذيب العالمية» تدشن موسم القدرة بسباقين تأهيليين

تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح اليوم، موسم سباقات القدرة الجديد 2025-2026 بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كيلومتراً، والثاني لمسافة 80 كيلومتراً، ويشهد الحدث مشاركة واسعة من الإسطبلات وأندية الفروسية الساعية لتأهيل خيولها في مستهل الموسم.

وتقام السباقات بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيم سباق الـ80 كم، إلى ثلاث مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان البنية 40 كم، والمرحلة الثانية باللون الأزرق لمسافة 20 كم، بينما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة 20 كم، وتم ترسيمها باللون الأبيض، ويتكون سباق الـ40 كم من مرحلة واحدة تم ترسيمها باللون البني.

وسيتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، للتأكد من مطابقتها المواصفات المعتمدة وفق شروط السباق، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط، من أبرزها ألا يقل عمر الجواد عن خمس سنوات، وألا يتجاوز معدل نبضات القلب 56 نبضة في الدقيقة.

وتنظم قرية بوذيب العالمية للقدرة مجموعة متنوعة من السباقات التي تغطي مختلف فئات رياضة القدرة، بدءاً من البطولات الكبرى لمسافتي 160 كم و120 كم، مروراً بالسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، ووصولاً إلى السباقات المخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين، بما يعكس شمولية الموسم وتنوع فعالياته.