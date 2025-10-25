200 ألف دولار جوائز جولة السلة الثلاثية العالمية في أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن قيمة جوائز منافسات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «أبوظبي 2025»، التي تنطلق اليوم في العاصمة، بقيمة 200 ألف دولار أميركي تُوزع على الفرق السبعة الأولى، إلى جانب جوائز إضافية للفريق الذي يحقق الفوز قبل انتهاء الوقت المحدد، ولأفضل مسدد للرميات الثنائية.

وتُقام منافسات البطولة على مدار يومين في أبوظبي بالقرب من المدخل الجنوبي لـ«مارينا مول».

ويشارك في البطولة نخبة من أبرز نجوم كرة السلة العالميين ونجوم الأولمبياد، ضمن 14 فريقاً دولياً تمثل مختلف قارات العالم، يتقدمها فريق (يو بي) الصربي بقيادة النجم ستراهينيا ستوياسيتش، وفريق أمستردام الهولندي الذي يضم النجم ورذي دي يونغ، إلى جانب فريق تولوز الفرنسي بقيادة النجم الأولمبي فرانك سيغويلا، وفريق ميامي الأميركي الذي يقوده النجم ديلان ترافيس، إضافة إلى فريق أولانباتار المنغولي الذي يضم اللاعب البارز أناند أريونبولد، أحد أبرز رموز اللعبة في القارة الآسيوية.

كما تضم قائمة الفرق المشاركة كلاً من لوجانو السويسري، وكارولينا البورتوريكي، وسكايلاينرز وباسكت بون الألمانيين، وتايبيه وان باو، وكانازاوا الياباني، وسيف البحريني، والجزائر الجزائري، في حين يمثل دولة الإمارات فريق العين.

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، أن استضافة البطولة مجدداً تأتي امتداداً لنجاح النسخ السابقة، وقال: «سعداء بعودة الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ الماضية، ونثق بأن بطولة هذا العام ستعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرياضة من خلال تقديم تجربة فريدة وممتعة للاعبين والجماهير على حد سواء».

وأعرب إغناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن سعادته بالعودة إلى العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن المدينة كانت أول من استضاف جولة من البطولة قبل عقد من الزمن، مشيداً بالنمو الكبير الذي شهدته اللعبة في الدولة منذ ذلك الحين.

• 14 فريقاً دولياً من مختلف قارات العالم تشارك في البطولة.