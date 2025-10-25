تابيا: دبي مكان مثالي للحياة.. وجمهور الوصل يبهرني

أعرب اللاعب البيروفي ريناتو تابيا عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي الوصل في الموسم الحالي، متمنياً أن تكون تجربته واحدة من أفضل الفصول في مسيرته الاحترافية حتى الآن، في حين أبدى انبهاره بجمهور الوصل في «الديربي» أمام النصر في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكّد تابيا في تصريحات نشرتها صحيفة «فوتبول بيرانو» البيروفية، أن استقباله من قبل الجماهير الوصلاوية كان له أثر بالغ في رفع معنوياته، مشيداً بالدفعة الكبيرة التي يمنحها له الدعم الجماهيري المستمر في كل مباراة، سواء في ملعب زعبيل أو خارجه، وقال: «الجمهور يقدّم دعماً كبيراً للاعبين، ولقد أبهرني في مباراة (الديربي)، إذ لعب دوراً مهماً في الانتصار الذي حققه الفريق على النصر».

وأضاف أن التشجيع الذي يتلقاه من الجماهير يُحفّزه على تقديم أفضل ما لديه ويجعل كل مباراة تجربة فريدة من نوعها، مؤكّداً أن هذا الدعم يمثل مصدر طاقة إضافياً للفريق ككل.

كما أشاد تابيا بزملائه اللاعبين داخل الفريق وبالمدرب لويس كاسترو، واصفاً المجموعة بأنها متجانسة ومليئة بالروح الإيجابية، ما يسهّل عليه التأقلم بسرعة داخل النادي، وقال: «المدرب لويس كاسترو يعرف كيفية إدارة الفريق وتحفيز كل لاعب، ونحن نشعر جميعاً بأنه قائد يثق بنا، ويضع كل إمكاناته في تطوير الفريق».

وأكمل: «زملائي اللاعبون رحبوا بي منذ اليوم الأول، وهو ما ساعدني على الاندماج بسرعة في أسلوب اللعب والبيئة العامة للفريق».

وشدّد الدولي البيروفي على أن لديه طموحات كبيرة مع الوصل، وقال: «نسعى للمنافسة على جميع البطولات، إذ إن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد في الدوري ودوري أبطال آسيا 2، كما لدينا اهتمام كبير بالمنافسة على لقبَي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكن يجب أن نتعامل بتركيز كبير في كل مباراة، ونؤكد رغبتنا في المنافسة بحصد الانتصارات».

وأكد تابيا أيضاً أن حياته في دبي مريحة جداً، وأن جودة الحياة فيها تجعلها مكاناً مثالياً للعيش والعمل على حد سواء، مشيراً إلى إعجابه بالبنية التحتية لأندية الدوري الإماراتي، قائلاً: «الأندية هنا منظمة بشكل ممتاز، والمنافسة قوية جداً بين فرق الدوري، وهو ما يجعل كل مباراة تحدياً مثيراً للاعبين ويضيف قيمة كبيرة للمشجعين».

وختم تابيا تصريحاته بالتأكيد على حماسه للمستقبل مع الوصل، قائلاً: «أشعر بالراحة التامة هنا، وأتطلع إلى تقديم موسم ممتاز مع الفريق، وتحقيق أفضل النتائج مع زملائي من أجل إسعاد الجماهير الوصلاوية التي تستحق كل مجهود».

يُذكر أن تابيا شارك في الموسم الحالي مع الوصل في الدوري في أربع مباريات كاملة، حيث لعب 360 دقيقة، كما لعب مباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمّا على الصعيد الدولي، يظل تابيا ضمن ركائز منتخب بيرو، حيث سجل سبعة أهداف خلال مسيرته الدولية التي بلغت 84 مباراة.

