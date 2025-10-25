«الإقامة وشؤون الأجانب» يواجه اليرموك في دوري الصالات

يخوض فريقا الإقامة وشؤون الأجانب - دبي واليرموك عند الساعة 6:30 مساءً اليوم المباراة الافتتاحية للجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كرة الصالات، وذلك في مباراة قوية يتطلع فيها فريق الإقامة وشؤون الأجانب إلى تحقيق فوزٍ مهم يقوده إلى الاقتراب من فرق الصدارة، بانتظار مباريات الغد، التي سيلعب فيها في التوقيت نفسه البطائح مع كلباء وشباب الأهلي مع دبا الحصن، في حين سيخلد خورفكان إلى الراحة.

ويتصدر ترتيب فرق البطولة البطائح برصيد ست نقاط، يليه شباب الأهلي ثانياً بأربع نقاط من مباراتين، في حين يوجد الإقامة وشؤون الأجانب - دبي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، يليه كلباء بثلاث نقاط، ثم خورفكان بنقطة واحدة، في حين لايزال دبا الحصن واليرموك دون رصيد.