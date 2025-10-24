ميلوش بعد الخروج من الكأس: الشارقة لا يلعب كفريق.. ويفتقد الشخصية

أكد مدرب الشارقة، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن فريقه يمرّ بمرحلة صعبة بعد الخروج من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم على يد نادي يونايتد بقيادة الإيطالي الأسطورة أندريا بيرلو، مشيراً إلى أن أبرز مشكلات الفريق حالياً هي غياب روح المجموعة داخل الملعب.

وقال ميلوش في تصريحات بعد المباراة: "نحن لا نلعب كفريق، أتحدث كثيراً مع اللاعبين خلال التدريبات، لكن في المباريات يقومون بأشياء مختلفة تماماً. الشارقة فقد الشخصية التي كان يتميز بها في السنوات الماضية".

وجاءت الخسارة أمام يونايتد لتكمل أسبوعاً صعباً على "الملك"، بعد الهزيمة القاسية بخماسية أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما أشعل موجة من الانتقادات الجماهيرية للفريق والجهاز الفني.