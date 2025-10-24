الإمارات تتوج بكأس آسيا للبادل بعد فوز مثير على منتخب قطر (فيديو)

فاز المنتخب الإماراتي للبادل بكأس آسيا بعد تغلبه على نظيره القطري 2-1 بواقع (6-4 و6-1) في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في الدوحة، وذلك في ختام طبيعي للمنافسات التي شهدت تألق المنتخبين على حساب باقي منافسيهما في الأدوار السابقة.

وبرهن منتخب الإمارات جدارته باللقب بعد أن قدّم عروضًا قوية، آخرها في المربع الذهبي، الذي تجاوز فيه منتخب أستراليا بنتيجة (2-1)، فيما كان المنتخب القطري قد بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الإيراني بنتيجة (2-0).

شوف |

منتخبنا الوطني يحقق المركز الثاني في بطولة آسيا للبادل بعد خسارته 2-1 أمام الإمارات#كأس_آسيا_للبادل#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/EV50AlWeAp — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 24, 2025