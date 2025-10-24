بيرلو يقود يونايتد لمفاجأة مدوية ويُقصي الشارقة من الكأس بركلات الترجيح

في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم، ودّع فريق الشارقة بطولة كأس رئيس الدولة من دور الـ16، بعد خسارته أمام يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-5، في المباراة التي أُقيمت على استاد نادي الشارقة، اليوم الجمعة، ليخطف فريق الدرجة الأولى بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في إنجاز تاريخي بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو.

المباراة بدأت قوية من جانب الشارقة، الذي دفع بصفقته الجديدة حارب عبدالله سهيل القادم من شباب الأهلي، والذي لم يحتج سوى 37 دقيقة ليحرز أول أهدافه مع الفريق في أول ظهور رسمي له بقميص «الملك». لكن فرحته لم تكتمل، بعدما تمكن اللاعب الكوري مصطفى نام من تسجيل هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 53، ليعود اللقاء إلى نقطة الصفر.

ورغم سيطرة الشارقة على فترات طويلة من المباراة، فشل الفريق في حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي والإضافي، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة يونايتد، حيث سجل للفريق كل من غوستافو، حبيب الفردان، مصطفى نام، نانا، فيما أضاع الشارقة ركلة حاسمة نفذها خالد الضنحاني بعد أن سجل كل من كايو، فراس بلعربي، لوان بيريرا، شاهين عبدالرحمن بنجاح.

وبهذا الفوز التاريخي، كتب فريق يونايتد صفحة جديدة في تاريخ البطولة، بعدما أطاح بصاحب العشرة ألقاب وأحد أبرز المرشحين للتتويج، في ليلة ستظل عالقة في ذاكرة جماهير الفريقين.

أما في الجانب الآخر، فشكّلت الخسارة صدمة لجماهير الشارقة التي كانت تأمل أن تكون مشاركة النجم الجديد حارب سهيل بداية مرحلة جديدة للفريق، لكنها انتهت بخروجٍ مفاجئٍ ومؤلم من البطولة الأغلى في كرة القدم الإماراتية.