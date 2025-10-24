بطولة العالم للتزلج الشراعي تقام للمرة الأولى في الإمارات

تستعد جزيرة فاهد في أبوظبي لاستضافة أكثر من 150 لاعباً من نخبة محترفي التزلج الشراعي، ضمن منافسات بطولة العالم للتزلج الشراعي التي تقام للمرة الأولى في العاصمة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، وذلك في إطار مهرجان جزيرة فاهد للرياضات المائية.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل استضافة الحدث العالمي، أمس، في مؤتمر صحافي، إذ تم الافتتاح الرسمي بحضور سمو الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب عدد من الرياضيين والشركاء والضيوف.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان صحافي أنه يُنظم المهرجان بالشراكة مع الدار العقارية ومجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة موانئ أبوظبي، ليقدّم تجربة استثنائية على شواطئ الجزيرة ذات المياه الفيروزية، تجمع بين المنافسات الرياضية العالمية والأجواء الترفيهية العائلية.

من جهته أعرب سمو الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن فخره باستضافة العاصمة أبوظبي لبطولة العالم للتزلج الشراعي للمرة الأولى، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات كوجهة رائدة للرياضات البحرية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومقومات طبيعية متميزة.

وأشار في المؤتمر إلى أن جزيرة فاهد تمثل نموذجاً مثالياً لاحتضان مثل هذه الفعاليات الدولية، بما توفره من بيئة بحرية استثنائية ومرافق حديثة تسهم في إنجاح البطولة وتقديم تجربة رياضية وسياحية متكاملة للزوار والمشاركين.

وأضاف أن تنظيم بطولة العالم للتزلج الشراعي ضمن مهرجان جزيرة فاهد للرياضات المائية يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز انتشار هذه الرياضة في الدولة، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها والمنافسة فيها.

وأكد أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الرياضات البحرية وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين من خلال استضافة بطولات عالمية وتوفير بيئة تنافسية محفزة تسهم في بناء جيل قادر على تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل الدولية المقبلة.

ويضم برنامج المهرجان فعاليات متنوعة تشمل التزلج الشراعي، وتزلج الجناح، والتزلج الكهربائي، والتزلج الهيدروفويلي، والتزلج على الأمواج، والتزلج الحر، إلى جانب أنشطة مجتمعية وتجارب تفاعلية تناسب جميع الأعمار.

ويقدّم المهرجان عروضاً استعراضية يقدمها نخبة من أبرز أبطال العالم في الرياضات المائية، من بينهم الفرنسية كيلي بيلوفر، والإسباني بورخا فيّلون، والأميركي جاستن تشايت، الذين يسعون لتحقيق مراكز متقدمة في فئاتهم المختلفة، إضافة إلى المتزلج الإماراتي محمد المنصوري، والمقيم في أبوظبي فريدريك تشيزني، اللذين يتطلعان لتقديم أداء قوي هذا الموسم.