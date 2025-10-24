غياب سلطان عادل عن شباب الأهلي لن يؤثر في لحاقه بالمنتخب

كشف مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن غياب المهاجم سلطان عادل عن مباراة الفريق التي أقيمت في دبي، مساء الثلاثاء، أمام ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لن يؤثر في المنتخب الذي يستعد لمواصلة مشواره في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026. وقال سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «سلطان عادل غاب عن لقاء ناساف بسبب تعرّضه لدور برد شديد، ودخل المستشفى خلال الساعات الماضية، لذلك فضّلنا عدم المخاطرة به».

وأضاف سوزا: «اللاعب سيعود قريباً إلى التدريبات، وسيكون جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة، وهو أحد العناصر المهمة في الخط الهجومي للفريق، ونتوقع عودته بكامل جاهزيته خلال أيام قليلة».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة العراق في 13 نوفمبر ذهاباً، وفي 18 إياباً، والفائز من المواجهتين سينتقل للعب في الملحق العالمي الذي سيضم ستة منتخبات تنافس على مقعدين في كأس العالم.

وأكدت مصادر قريبة من شباب الأهلي أن سلطان عادل بات في حالة صحية جيدة، ويتوقع أن ينضم إلى المعسكر في الموعد المحدد، حيث سيتوقف الدوري اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد إقامة منافسات الجولة السابعة التي يعقبها تجمع المنتخب، والبدء بدخول أجواء مباراة الذهاب أمام العراق المقررة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ويواصل مهاجم شباب الأهلي والمنتخب الوطني سلطان عادل (21 عاماً) تأكيد مكانته كأحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في كرة الإمارات، بعدما أصبح مثالاً للاعب الذي لا يحتاج إلى كثير من الدقائق ليصنع الفارق، سواء بقميص ناديه أو مع المنتخب الوطني في المباريات الحاسمة.

ورغم أنه من أقل اللاعبين ظهوراً هذا الموسم مع شباب الأهلي والمنتخب الوطني على حد سواء، إلا أنه من أكثرهم تأثيراً في الأوقات المهمة، إذ ارتبط اسمه بالأهداف المصيرية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأحرز سلطان عادل هدف الفوز القاتل أمام كوريا الشمالية في الوقت بدل الضائع ضمن دور المجموعات من تصفيات كأس العالم، قبل أن يسجّل هدف الإمارات الوحيد أمام قطر في الملحق الآسيوي، رغم دخوله بديلاً في الشوط الثاني، ليؤكد أنه يملك حسّاً تهديفياً استثنائياً، وحضوراً ذهنياً في اللحظات الحرجة.

ورفع اللاعب رصيده إلى ثمانية أهداف دولية في 15 مباراة مع المنتخب الوطني، وهو معدل مرتفع يعكس قيمته الفنية، وقدرته على استثمار كل فرصة تسنح له أمام المرمى.

أما على مستوى النادي، فتعد مشاركة سلطان عادل مع شباب الأهلي محدودة منذ الموسم الماضي، إذ لم يظهر هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين إلا في مباراة واحدة أمام اتحاد كلباء، لعب خلالها 90 دقيقة كاملة، فيما شارك في دوري أبطال آسيا للنخبة في مباراتين فقط، حيث غاب عن مواجهة ناساف الأوزبكي بسبب المرض، وشارك ثماني دقائق أمام الاتحاد السعودي، و56 دقيقة أمام تراكتور الإيراني.

وفي الموسم الماضي، اكتفى سلطان بالظهور في مباراتين فقط مع شباب الأهلي، أحرز خلالهما هدفاً في شباك دبا الحصن، بمجموع 80 دقيقة لعب فقط، لكنه رغم ذلك أثبت أنه الأكثر فعالية بين المهاجمين المحليين في الأوقات الحاسمة.