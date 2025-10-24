استقبال شعبي لمنتخب شباب المغرب بطل العالم

تجمهر آلاف الأشخاص، أول من أمس، في الرباط للاحتفال بفوز منتخب المغرب لكرة القدم بكأس العالم تحت 20 عاماً، وهتفوا خلال مرور حافلة «أشبال الأطلس» وسط أجواء من الفرح العارم وأصوات أبواق «الفوفوزيلا».

على طول الموكب الذي جاب المدينة، لوّح حشد كبير من المشجعين الذين ارتدوا اللونين الأحمر والأخضر بالأعلام المغربية، بينما تسلق الأكثر جرأة الأسطح لرؤية اللاعبين الذين كانوا يستعرضون على متن حافلة من طابقين.

وكتب أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر، على منصة «إكس» «مستقبل كرتنا في أيدٍ أمينة، أحسنتم يا أبطال العالم تحت 20 سنة».