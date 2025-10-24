بوغدان: شباب الأهلي لن يتأثر بالغيابات.. وجاهزون لأي خصم

أكّد لاعب فريق شباب الأهلي، الصربي بوغدان بلانيتش أن فوز «فرسان دبي» الكبير على ناساف الأوزبكي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، يعكس قوة الفريق وجاهزيته العالية للمنافسة على جميع الجبهات، مشدداً على أن شباب الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب، بفضل امتلاكه مجموعة متكاملة من العناصر القادرة على صنع الفارق في كل مباراة، وجاهزيته لمواجهة أي خصم، على حد تعبيره.

وقال بوغدان لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي يملك فريقاً قوياً ومتجانساً، لا يعتمد على لاعب واحد، وهذا ما يجعلنا قادرين على تعويض الغيابات أمام أي منافس. حتى مع غياب بعض الأسماء المهمة، مثل سردار آزمون، أثبتنا أننا نمتلك لاعبين بالمستوى نفسه من الجودة والطموح».

وأضاف: «مباراة ناساف كانت صعبة أمام فريق قوي بدنياً ويجيد الضغط والركض طوال الوقت، لكننا تعاملنا معه بذكاء، ونجحنا في تسجيل أهداف كثيرة من فرص محققة، الفوز منحنا ثقة كبيرة ودافعاً قوياً لمواصلة النتائج الإيجابية سواء في البطولة الآسيوية أو في دوري أدنوك للمحترفين».

وتابع: «عدت إلى المشاركة بعد فترة غياب بسبب الإصابة، ولم تكن سهلة بالنسبة لي، لكنني سعيد بعودتي بهذا الأداء وبهذا الانتصار. التوقفات الطويلة تؤثر في الإيقاع، لكننا أظهرنا جاهزية عالية وروحاً جماعية جعلتنا نستعيد مستوانا بسرعة».

وختم: «هذا الفوز هو مجرد بداية، والمهم أن نحافظ على الإيقاع نفسه ونواصل العمل بجدية، نملك فريقاً جاهزاً للمنافسة على كل البطولات، وثقتنا بأنفسنا تزداد من مباراة إلى أخرى، بالتأكيد قد يمر الفريق بفترات صعبة خلال الموسم، لكن نحن قادرون على العودة، ولدينا الخبرة على التعامل مع مختلف البطولات».

بوغدان بلانيتش:

