100 متسابق في تحدي باها أبوظبي على تلال سويحان

تنطلق غداً في تلال سويحان بمنطقة العين، منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ويشهد افتتاح الموسم مشاركة نحو 100 متسابق من 31 دولة، بينهم أكثر من 25 سائقاً إماراتياً، في حدث يجمع نخبة من المحترفين والهواة في أجواء حماسية مفعمة بروح التحدي والمغامرة بين تلال سويحان، التي تُعد من أبرز الوجهات الصحراوية في الدولة لعشاق القيادة على الكثبان الرملية، وتمتاز تلالها الرملية الذهبية بارتفاعاتها المتنوعة، ما يجعلها بيئة مثالية لتنظيم منافسات التحمل والسباقات الصحراوية.

وتتضمن الجولة الافتتاحية 62 دراجة نارية، و8 دراجات رباعية (كوادز)، و8 سيارات، و22 مركبة من فئة الباجي، ضمن مسار رملي صحراوي يزيد طوله على 100 كيلومتر عبر 5 لفات، يمتد وسط الكثبان الرملية الناعمة في صحراء العين، مقدماً تجربة فريدة تجمع بين المهارة والسرعة والتحمل.

ويشارك في التحدي متسابقون من مختلف أنحاء العالم، من الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، وروسيا، والصين، واليابان، ولبنان، والأردن، وكندا، وأوزبكستان، وسويسرا، وبولندا، والبرازيل، وغيرها من الدول.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي على أهمية عودة منافسات الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، قائلاً: «مرة أخرى يجمع تحدي باها أبوظبي بين المحترفين والهواة في أجواء تنافسية ممتعة وآمنة، وفق أعلى معايير السلامة في الجولة الافتتاحية من الموسم الثالث».

وأشار الهاشمي إلى أن «المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات دليل على نجاح الحدث في ترسيخ مكانته كونه أحد أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة».