الزيودي يفوز بعضوية اتحاد التايكواندو الدولي بأعلى مجموع أصوات

فاز ممثل الإمارات الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو، للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت، أمس، خلال اجتماع الجمعية العمومية في مدينة ووشي الصينية على هامش بطولة العالم للتايكواندو.

وحصل الزيودي على 93 صوتاً وهو أعلى مجموع أصوات من أعضاء المكتب التنفيذي على مستوى العالم.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية: «الفوز يُتوِّج حصيلة جهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وحصولي على هذا المنصب مسؤولية وطنية للارتقاء برياضة التايكواندو على مستوى العالم».