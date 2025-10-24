«أبوظبي الرياضي» و«الأولمبي الآسيوي» يوقعان مذكرة تفاهم في البحرين

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي والمجلس الأولمبي الآسيوي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير الحركة الأولمبية الآسيوية، ودعم البرامج التعليمية والتدريبية والتوعوية الموجّهة للرياضيين والمدربين والحكّام في القارة الآسيوية.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من الإيمان المشترك بأهمية تطوير الحركة الأولمبية في آسيا، وترسيخ قيمها التعليمية والتنموية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بالمجال الرياضي على المستويات المحلية والقارية والدولية.

وقّع المذكرة كل من: الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالإنابة تيموثي تسون تينغ فوك، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة التي تستضيف الدورة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب حالياً وتستمر حتى 31 الجاري.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين في استضافة وتنظيم البرامج والدورات الرياضية والتدريبية المرتبطة بالحركة الأولمبية الآسيوية، ومنها الأنشطة التعليمية والتوعوية ضمن برامج المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية وبرنامج التضامن الأولمبي.

من جانبه، قال العواني: «يأتي هذا التعاون ليجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الرياضة كونها رافداً أساسياً للتنمية البشرية والمجتمعية، ويسهم في تمكين الكوادر الرياضية، وصقل مهارات الرياضيين والمدربين والحكّام عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة».

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى بناء منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تُرسّخ القيم الأولمبية، وتدعم المواهب الواعدة، وتُعزز التواصل الرياضي والثقافي في القارة الآسيوية».

وتتضمّن مجالات التعاون استضافة وتنظيم منتديات وندوات للرياضيين، وإقامة معسكرات تدريب آسيوية للرياضيين والمدربين والحكام، وتنفيذ ورش التوعية والتعليم ضمن مبادرة «حماية الألعاب الآسيوية» التي تشمل: مكافحة التلاعب في النتائج الرياضية، حماية الرياضيين وسلامتهم، مكافحة المنشطات، الصحة النفسية للرياضيين.

كما تشمل المذكرة استضافة منتديات الحوكمة الرياضية، وتنفيذ برنامج تطوير المدربين والحكام، وتنظيم منتدى الرياضة والذكاء الاصطناعي، ومنتدى التحكيم الرياضي، إلى جانب الفعاليات الرياضية الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي، ومنتديات المرأة في الرياضة الآسيوية، وتطوير البرامج الحديثة للمناهج التدريبية، وتبادل الخبرات والمحاضرين الدوليين المتخصصين في المجال الرياضي، وتنفيذ برنامج تمكين المرأة في الرياضة.